WAYNE COUNTY



Baughman Township — Brooker D. and Paula L. Breece to Bank of New York Mellon, fka The Bank of New York Trustee, 13 Westview St., $89,375.



Stephanie D. Zaugg to Brent Weeman, 610 S. Main St., $125,000.



Canaan Township — J&H Homestead Llc An Ohio Limited Liability Company, to Craig A. and Kimberly Jaquet, $153,000.



Lovina Parmenter to Commercial & Savings Bank, trustee, Parmenter Road, $280,385.



Robert M. Jr. and Megan E. Howard, to Megan Smith, 118 Middle St., $100.



Paul T. and Christine A. McConahay to Amma Properties Llc., 219 Coulter St., $297,500.



Chester Township — Jamie Bridenstine, trustee etal, to Loren C. and Sarah Weaver, 9315 Matty Road, $1,026,323.



Chippewa Township — Richard E. and Linda Meiser to Michael T. and Amy E. Demrovsky, Calaboone Road, $57,250.



Danielle M. and Zachary M. Kimble to Benjamin C. and Katherine Jackson, 11893 Clinton Road, $181,000.



Gerald E. and Teresa A. McAvinew to Borotkanics Properties Llc, 3730 Eastern Road, $175,000.



Adam P. Shank to Kevin L. Holcombe, 12919 E. Easton Road, $55,150.



Pinnacle Investments & Development Inc. to Dan Hartzler, Doylestown Road, $10.



Clinton Township — Tyler Vaughn to Jeffrey and Ashley Dowler, 3306 Willow Road, $150,000.



Congress Township — Eric D. and Michelle D. Hall to Allen Harowski, 91 Lincoln St., $90,000.



Christopher D. Parker to Brandon G. Boltz, 48 Church St., $100,000.



East Union Township — Melvin E., Emma D., Allen D., Linda M., Daniel R., and Mary A. Hostetler to Eli D. and Jemima D. Miller, 5118 Cutter Road, $305,000.



Craig A. and Donna M. Hazel to Colby and Rachel A. Troyer, 550 Barnard Road, $80,000.



ARH Properties Llc to Anthony and Lindsey Sillman, 9169 Emerson Road, $159,900.



Franklin Township — Robert J. Miller and Nettie A. Kuhns to Joseph R. and Iva J. Miller and Leroy A. Wenger and Ruby J. Miller, 7825 S. Honeytown Road, $170,000.



Rebecca Veres, trustee to Melvin J. and Leah R. Mullet, 1875 Sadie Lane, $250,000.



David E. Baker to Greg A. and Anita F. Shetler, 3029 Oil City Road, $81,000.



Samuel J. and Clara D. Miller to Andrew M. and Veronica J. Hostetler, 7606 James Road, $168,000.



Eli J. and Malinda E. Hostetler to Simeon L. and Laura M. Kanagy, $130,000.



Orrville — Richard W. Delollis to Glen D. and Karen S. Burkholder, $38,890.



Merle E. and Arlene P. Berg to Troy C. Shimanek, 1708 West Hill Drive, $112,900.



Eleanora T. Berg to William and Nikkita Restrepo, 1003 Heatherwood Lane, $152,500.



Pamer Investments Llc to Delcar Llc, 245 Mohican Ave., $64,000.



Pamer Investments Llc to Delcar Llc, Mohican Ave., $64,000.



Craig R. and Jennifer M. Strasbaugh to Benjamin C. and Jody B. Sohar, 926 S. Vine St., $135,000.



Renner Development Company Llc to John P. Jr. and Jodi M. Morris, Heron Drive, $31,500.



Renner Development Company Llc to David A. and Lisa A. Hohider, Terrapin Trail, $40,500.



Paint Township — Fannie D. Yoder to Jeremy W. Davis, 16033 Main St., $86,000.



Plain Township — Wells Fargo Bank NA to Billy J. and Bonita K. Long, 7579 Ickes Road, $76,080.



Stauffer Land Holdings Llc to Daniel Jr. and Malinda Stauffer, 3354 Blachleyville Road, $110,000.



Rittman — Angel M. Betz to Anquenette Perdue, 91 S. Main St., $105,500.



Boneta Properties Llc to Bradley E. and Heather M. Fast, 14 W. Ohio Ave., $60,000.



Darius K. and Amy N. Damavandi to Michael T. Olewnik, 12 Sioux Drive, $185,000.



Gary and Laura Thonen to Billy J. Branham Sr., 206 Louise St., $75,000.



Sugar Creek Township — Paul E. and Miriam D. Troyer etal trustees, to Paul E. and Miriam D. Troyer, $118,071.



David M. Frank, successor trustee and David M. Frank and Carol A. Hill, successor trustees , to Paul E. and Miriam D. Troyer, etal trustee, $118,070.



Ruth L. Steiner to Tim R. and Jeanne M. Steiner, Kidron Road, $35,000.



Ryan Sprunger and Colleen Neuenschwander to Soar Holdings Llc, 13695 Emerson Road, $130,000.



Scott E. and Bonnie L. Widmer to James and Miriam Falb, Emerson Road, $45,650.



Richard D. Scott, successor trustee, to Blake D. and Deborah K. Nussbaum, 505 E. Main St., $50,000.



Wayne Township — John D. and Christine Ertl and Catherine S. Hostetler and Howard T. Nicholson to Sumer R. and Zachary R. Finley, 1070 W. Hutton Road, $215,000.



Wooster — Crooked Creek Development Company Llc to Anthony J. and Amanda M. Massoni, $3,100.



Misty D. Galehouse to Wayne Metropolitan Housing Authority, 144 N. Columbus Ave., $7,500.



Paul C. Daugherty to Catherine S. Hochstetler and Howard T. Nicholson, 379 W. South St., $86,000.



Clarence H. Scherer and Debra Cannode to Daniel Posta, North Bever Street, $100.



Clarence H. Scherer and Debra Cannode to Daniel Posta, 227 N. Bever St., $100.



Cheryl L. Wilson to Jennings O. and Connie M. Carpenter, 652 Spink St., $84,000.



RCJD Properties Llc to Mary Lou Norris, $1,000.



Darlene A. Raff to Sara J. Miller, 423 Bardon St., $97,500.



Janet L. Plymire to Rex A. Carter, Pamela F. Carter and Lilly M. Wengerd, 925 Washington St., $72,000.



Jack J. Good Jr. to Dan Hartzler, 159 Palmer St., $10.



Lon D. and Jody A. Smith to Robert B. and Marissa D. Wilson, 1545 Bellevue Drive, $146,000.



Dane J. Brillhart to Beth A. Geiser, 2242 Little John Lane, $116,500.



Jason B. Smith and Marlena A. Gengo to Warren J. and Vicki L. Meese, 2529 Imperial St., $108,270.



J. Edgar and Courtney A . Retzler to James P. and Peggy J. Retzler, Highland Ave., $158,400.



GRS Real Estate Llc to One Fifth Group Llc, 2617 Peach Lane, $102,000.



Linda L. Smith to Steven S. Lewis, 553 Skylark Ave., $107,000.



Holly M. Anderson to Melanie M. Reynolds, 1731 Williams Way, $150,000.



Mark A. Miller to Edwin J. and Samantha L. Feil, 1582 Brentwood Drive, $175,000.



Matthew J. Tracey to Daniel and Amber Myers, 920 Northview Drive, $127,500.



Jeffrey M. Rhamy to Jameson F. and Ashley Breneman, 3975 Inverness Drive, $229,000.



Brandon D. and Samantha J. Campbell to Scott A. and Wendy S. Fetter, co-trustees, 4064 Inverness Drive, $245,000.



Constance S. Barnard to Bryan K. and Bobbie J. Barnard, 2130 Eddy Way, $165,000.



Bonita A. Scanlon, TOD to Rebecca Veres, trustee, 894 Carriage Lane, $149,900.



Jeff and Vicki Meese to Kirk M. Dial, 2058 Normandy Drive, $145,000.



Wooster Township — Jason D. Gray and Ashley Eagle to Meredith M. and Anthony B. Alexander, 2785 Timothy Place, $207,100.







HOLMES COUNTY



Berlin Township — Melvin A. and Edna M. Yoder to Leon J. and Esta Chupp, 0.301 acres, Township Road 369, $10,000,



Clark Township — Leon P. and Susan Miller to John P. Miller, 1679 State Route 643, $200,000.



Ben N. and Miriam Yoder to Aaron N. and Carrie R. Yoder, 0.860 acres, Township Road 182, $17,200.



Hardy Township — Richard C. II and Ann L. Bush to Benjamin D. and Kendra N. Mast, 7659 Township Road 334, $224,000.



William D. and Emma S. Troyer to Wayne M. and Emery W. Yoder, 9130 Township Road 304, $94,500.



Lonnie G. Cutlip to 4-Dawn Enterprises, 6399 State Route 83, $280,000.



Killbuck Township — Zachary K. and Kailie R. Wengerd to Brent A. and Kayla A. Miller, 9405 Township Road 92, $210,000.



Linda S. Harford and Jeanne P. Phillips to Jac N. and Tessa R. Neville, 11421 U.S. Route 62, $40,000.



Alan J. and Regina L. Gelles to John W. and Amanda R. Miller, 10868 Township Road 71, $192,500.



Killbuck Village — Michael D. Surovey to Dale W. and Kathryn A. Kirk, 135 W. Buker St., $73,000.



Audrian Properties to Holmes Siding Contractors, 50 Straits Lane, $1,800,000.



Mechanic Township — John R. and Naomi Yoder to Joseph H. and Esther A. Wengerd, 2347 County Road 150, $133,400.



Mose R. and Leona H. Keim to John R. and Naomi Yoder, 4 acres, County Road 150, $58,000.



Monroe Township — Dawn D. Gamertsfelder to Jenna D. Stertzbach, 6005 County Road 51, $123,375.



Prairie Township — Vernon L. Miller to Linford G. and Regina G. Yoder, 9201 County Road 329, $98,000.



Saltcreek Township — Aaron L. and Deborah S. Weaver, Levi B., and Susie Weaver to Daniel B. and Mary E. Kaufman, 6.0010 acres, County Road 228, $170,000.



Walnut Creek Township — Mark W. and Dianna L. Yoder to Keim Holdings, 3.885, County Road 168, $113,250.



Josiah A. and Ann E. Schrock to Tim A. Mast, 4384 Township Road 420, $405,000.



Anthony L. and Rita Miller to Aaron and Lisa Garber, 3474 County Road 168, $410,000.



Washington Township — Chad C. Donley and Jeannie R. Smith to Emma M. Kimble, 7640 Township Road 466, $195,000.



Lloyd J. and Diana K Dawson to Brant M. and Brittney S. Ralston, 13893 County Road 100, $169,500.