WAYNE COUNTY



Canaan Township — Robert W. and Shirley M. Pope to Benjamin M. and Emily R. Shaffer, 173 E. Britton Road, $191,900.



Chippewa Township — Lisa M. Page to Aaron P. and Kriszandra Orlando, 14538 Hametown Road, $185,400.



Kimberly A. Moutes to Zachary C. Jung, 288 Clinton St., $149,900.



Clinton Township — Daniel S. Rose to Brian H. and Vicki A. Schmidt Radford, 7776 Columbus Road, $250,000.



Paul E. and Vivian H. Gray, trustees to David B. Armstrong, 6368 Wells Road, $15,500.



Anissa L. Moore to Adam C. and Cherish A. Griesbaum, 794 Grandview Ave., $139,000.



Congress Township — Michael D. and Terry E. Hammon to Joshua M. and Melissa R. Meixner, 9920 Camp Road, $170,000.



John J. and Audrey L. Pollizi to Robert and Michelle Williams, 10297 Camp Road, $263,500.



East Union Township — Eli P. and Lydia Gingerich to Uria J. and Barbara A. Petersheim, 5882 Mount Hope Road, $50,000.



Franklin Township — Eli E. and Arie L. Mast to David D. and Ruby L. Schlabach, $396,550.



Eli E. and Arie L. Mast to Laura J. Byler and Leah J. Byler, $380,688.



Eli E. and Arie L. Mast to KLK Electronics Llc., $85,484.



Green Township — Keith A. Hartzler to Elizabeth M. Walton, 2145 Honeytown Road, $164,000.



Randy A. and Kathy A. Mick to Drew and Carli Gump, 7020 N. Apple Creek Road, $330,000.



Milton Township — Tyson Wiles and Andrea Steiner to Colton and Kimberley Blair, 5268 E. Easton Road, $220,000.



Melissa L. Kahl to Robert W. and Larra C. Light, 11830 Pleasant Home Road, $198,900.



Emily J. and Robert A. West Jr. to Cameron Welch, 4881 Doylestown Road, $125,000.



Drew A. and Carli E. Gump to Joshua L. Wilson and Stephanie K. Lively, 11590 E. Easton Road, $217,000.



Orrville — Michael D. Workman to Justin R. and Emily A. Smith, 1319 W. Market St., $146,500.



Michael J. and Corina L. Diehl to Nelson T. and Jennifer Hicks, 1027 Sterling Ave., $92,000.



Hope L. Waller to Angela J. Nowak, 711 W. Market St., $10,000.



Paint Township — Robert H. and Amanda C. Weaver to Willis and Miriam Miller, Harrison Road, $400,000.



Noah N. and Fannie P. Troyer to Daniel J. and Fannie H. Miller, 18192 Harrison Road, $130,000.



Plain Township — Blue Barn Acres Llc. to Heidi V. Knoblich and Deborah A. Shoup, $197,000.



Rittman — Michael A. Kost to Corina Evans, 4 Lincoln Drive, $89,000.



Jason Berlin to Robert Neuhauser, 105 S. Second St., $127,000.



Elaine F. Hereda to Candace S. and Calvin R. Sergent, 80 Cheyenne Drive, $190,000.



Louise Milligan to Mozena C. Romig, 5 McElwee Court, $80,000.



Sugar Creek Township — Charlie M. and Carole A. Wilson to Michael L. Shirer, 154 Lake Drive, $230,000.



Brian W. and Krista S. Waddell to US Bank Trust Na, trustee, 411 Main St., $65,557.



Wayne Township — Bryan L. McCanna to Kathy A. Mick, 4546 Fox Lake Road, $175,000.



Ontario Hospitality Inc. to Certified Angus Beef Llc., Riffel Road, $875,000.



Wooster — Sheridan Property Group Llc. to Wooster Growth Corporation., 227 N. Walnut St., $360,000.



Philip E. and Anna H. Schrock to Andrew and Cena Burns, 412 Nold Ave., $60,000.



Quicken Loans Inc. to Jorn M. and Amy D. Baxstrom, 801 McKinley St., $54,207.



Jerry L. Baker to Tyson C. Berkey and Holly M. Giauque, 439 Skylark Ave., $55,800.



James E. and Ashleigh M. Best to Craig D. and Angela S. French, 2636 Graustark Path, $169,900.



Richard R. and Barbara R. Johnson to Lisa S. Perry, 4393 Hunters Chase Lane, $127,000.



Brandon J. Eversole Thomas and Jara L. Gray Thomas to James E. and Ashleigh K. Best, 844 Pintail Lane, $275,000.



Jerry L. Heilman to Darren S. Eikleberry, 2163 Melanie Road, $192,000.



Wooster Township — Macbeth Investments Llc. to Rodney L. and Michelle R. McMichael, 1120 Allen Drive, $165,000.



Irwin P. Miner to Nikita Amstutz, 1410 Jones Ave., $61,000.



Nathan E. and Tamara S. Haas to John D. and Christine Ertl, 2535 John St., $89,000.







HOLMES COUNTY



Berlin Township — David C. and Jilla A. Sisson to Travis A. and Jamie L. Swartzentruber, Lot 29, Hawk’s Landing, $265,000.



Hardy Township — Peggy A. Franks to William S. and Erma S. Troyer, 170 acres of R7, 78, S4, $900,000.



Killbuck Township — Tony Hall to Bradley J. Baker, 3.44 acres of R7, T8. S4, $15,000.



Knox Township — Jack L. and Susan Davis to John D. and Betty F. Miller, 3.31 acres of KX 12a, $221,100.



Mechanic Township — Beverly A. and John R. Patterson, Ramona K. Gayheart and Raymond R. Patterson to John D. and Erma E. Nisley, 19.9009 acres of R7,T9, Q3, L22-23, $61,250.



Trent J. Kandel to Erik N. and Hannah M. Miller, Lot 1400, Lake Buckhorn, $192,000.



Millersburg Village — Teresa F. Alberts to Ethan Zimmerly, Lot 1401 Lake Buckhorn, $82,000



Monroe Township — Terry R. and Nancy L. Ladrach to Mark J. and Margaret F. Miller, 5.54 acres of M11, R9, T8, S21, $180,000.



Paint Township — Abe J. and Ida Miller to Wayne S. and Mary D. Miller, 0.02 acres of P18, $130



Abe J. and Ida Miller to John L. and Esther A. Schlabach, 90.20 acres of Lot 3, Greenville Treaty Estates, $300,000.



Prairie Township — Nationstar Mortgage to Roman and Tessa Miller, 2.0 acres of R13, T13, S3, $2,500.



QS Holdings to Joshua L. and Sue A. Miller, 0.93 acres of R 13, T14, S28, $60,000.



Richland Township — Paul M. Miller to Daniel R. and Lavina V. Weaver, 7.73 acres of R9, T8, S24, $40,000.



Andrew M. Hawkins to Rusty D. and Roberta L. Hawkins, 2 acres of R9, T8, S21, $50,000.



Washington Township — J & E Duncan Homestead to Janet E. Barnes, 0.54 acres of R15, T19, S14, $1,000.