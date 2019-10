WAYNE COUNTY



Baughman Township — Caloh Enterprises Ltd to Connor and Karen McKay, 3017 Dalton Fox Lake Road, $95,000.



Mark E. and Linda L. Milich to Ladonna M. Richardson, 16923 Fulton Road, $285,500.



Dennis L. and Sally L. Curtis to James and Lisa Saxer, Burkhart Road, $68,000.



Amanda M. Daugherty to Dorothy Wolanin, 9 Euclid St., $99,900.



Nancy J. Raper to Jessica Raper Cochran, 603 Lake St., $145,500.



Canaan Township — Carol M. McAtee to Matthew Palmer, 640 Steiner Road, $168,000.



Ralph E. and Marie Ann Marty to Marty Family Properties Llc, 4648 Fulton Road, $680,704.



Katie Somerville to Wayne T. and Merideth P. Zielinski, 114 Maple Ave., $121,000.



Renfrow Properties Llc. to James R. and Susan L. Kimble, 106 Elm, $60,000.



Chippewa Township — John F. and Edie F. Nunez to Bruce W. Berger, 13987 Allison Drive, $162,001.



Linda Turner to Nicholas M. III and Kristy K. Pandrea, Rogues Hollow Road, $27,000.



John C. and Kathleen M. Patton to Michael T. and Linda J. Catalano, 13085 Hametown Road, $147,900.



Paul A. Doerr to Logan B. Zierau, 12611 E. Easton Road, $300,000.



Michael F. Zollinger to Christopher L. and Joelle R. Indermuhle, 12672 Lakewood Trail, $225,000.



Gary A. and Patricia K. Carr to Ralph E. and Cheryl A. Beery, 12467 E. Pleasant Home Road, $305,000.



Timothy T. and Katie L. Krieger to John C. and Jennifer G. Bittner, 313 Maple St., $240,000.



Betty L. McNutt to C. J. Dannemiller Co., 40 E. Clinton St., $95,100.



Galeheights Development Co. Inc. to Robert D. and Bonnie K. Schaadt, Hidden Pond Drive, $55,955.



Clinton Township — Dennis J. Miller and Candi L. Rice to Ada M. Miller, 7355 S. Elyria Road, $135,000.



Adrain E. and Peggy S. Cool to Charles N. Teter, 265 W. South St., $10,000.



Shreve Ltd. to Shreve Ltd Holdings Llc,, 616 S. Main St., $1,042,000.



Congress Township — Thaddeus S. Steppenbacker to Rebecca A. Stone and Michael D. Cogar Jr., 11888 Elyria Road, $59,800.



Henry A. and Annie L. Troyer to John N. and Sarah B. Hostetler, 5933 Palmer Road, $300,000.



Donald D. and Beth E. Altenburger to Mitchell A. Fuson Jr ., 133 E. Buckeye St., $139,900.



Ruby Opal Holdings Llc. to OML Llc., 9 S. Wood St., $292,500.



Franklin Township — Lester A. and Neva M. Nisley to Harvey D. and Marie S. Shetler, 4440 Harrison Road, $145,000.



Damon R. and Shannan N. Jones to Zella F. Underwood, 2938 Millersburg Road, $108,000.



Green Township — Rosenbarry Properties Llc. to Ralph M. and Lila M. Smucker, 4412 Egypt Road, $142,500.



Michael L. Catrone to Patsy Martin, 1989 Kansas Road, $60,000.



Gina L. Spence to Sharon A. St. Clair, 163 W. Prospect, $115,000.



Milton Township — Matthew P. Palmer to Carly D. O’neal and Logan S. Studer, 10820 Blough Road, $149,000.



Orrville — Brian D. and Cynthia M. Summers to Jarrod D. and Chelsea L. Caskey, 211 Westwood Ave., $165,000.



Vernon O. and Judy Carpenter to Lester A. and Delores A. Beyeler, 409 S. Main St., $80,500.



John T. and Christina L. Michaels to Kayla A. Lindgren, 877 McGill St., $71,500.



Paint Township — Alvin J. and Naomi Petersheim to Daniel A. and Saloma T. Swartzentruber, 18606 Arney Road, $180,000.



Norman M. Shetler and Carol Savechenko to Eddie W. and Ella I. Troyer, $115,437.



Plain Township — Katie M. Griffith to Angela Worthington, 10341 W. Old Lincoln Way, $95,700.



Chad D. and Brooke E. Hider to Travis Kelly, Elyria Road, $250,000.



Richard O’Hearn to David M. O’Hearn and Leslie Bruckner, 7998 W. Old Lincoln Way, $50,000.



Rittman — Todd G. Gasser to Linda and Mark E. Milich, 288 W. Ohio Ave., $132,000.



Sugar Creek Township — Jay D. and Ruth A. Yoder to Wayne A. and Ada K. Yoder, 2130 Zuercher Road, $100,000.



Doris E. Rudy, trustee, to Golden Rule Holdings Ltd., $85,000.



Wayne Township — Sandra Obermiller, trustee to Robert P. Lapp, $6,000.



John K. Collier to Jimmy H. and Trina K. Klintworth, 1606 Linwood Drive, $170,000.



W. Stephen and Barbara A . Lee, trustees to Kyle D. and Sara E. Martin, 3473 Tamarack Lane, $325,000.



Wooster — Seth Pedrozo to Zachary I. Schloneger, 673 Quinby Ave., $88,000.



Roger N. and Lupe A. Williams to Michael J. Masowich, 323 N. Grant St., $90,000.



Prairie Home Llc. to Hank Curry, 443 N. Grant St., $80,000.



Richard E. Moniger to Renfrow Properties Llc., 477 Emerick St., $48,500.



Betty M. Gant to Adam T. and Jody R. Rives, 1106 E. University St., $103,000.



Matthew A. and Joan W. McCready, trustees to Tommy E. and Teri M. Kain, 640 E. Bowman St., $65,000.



Marilyn K. Lint, trustee to Tyson K. and Andrea M. Wiles, 2940 Armstrong Drive, $105,000.



Jason W. Keener and Heather L. Perry to Gregory Brooks and Kai Phoenix, 2490 Montclair Ave., $152,900.



Esther Sandore to Robert L. and Cynthia McCory, 675 Sherwood Drive, $100,000.



Beverly J. Fultz and Diane E. Rutt to Rosemary E. Roof, 314 Kurtz St., $93,000.



Colleen J. Watson to Jessie A. Chapman, 447 Skylark Ave., $125,000.



James E. and Dorene F. Underwood to Kyjuco 502 Walnut Llc., 4567 Deer Creek Drive, $154,000.



Michael W. Tersigne to Sheldon D. and Kelley R. Schlabach, 4503 Hunters Chase Lane, $140,000.



Ajay Shah and Sami Khanal to Melissa Wengerd, 4082 Inverness Drive, $285,000.



Weaver Custom Homes Inc. to Shirley Hamrick, 2618 Wetherington Lane, $181,900.



Weaver Custom Homes Inc. to Herbert H III and Beth A. Huffman, 2618 Wetherington Lane, $257,900.



Farmers Trust Company,trustee to Michael and Sonia Tersigne, 1479 Ruth Circle, $305,000.



Carl F. and Patricia H. Douthitt, trustees to Sene Ibra and Loubar Diouf, 722 Danberry Drive, $215,500.



William I. and Barbara S. Buchwalter to J. Venus Renovation, 4392 Wilson Road, $96,000.



David G. and Mary J. Rinard to Bret A. Defibaugh, 4886 Cleveland Road, $30,000.



Crooked Creek Development Company Llc. to Weaver Custom Homes Inc., Settlers Trace, $76,000.



Wooster Township — Fredrick and Karen Shriner to Arnold and Sandra L. Kaufman, 1318 Old Columbus Road, $170,000.



Arnold and Sandra L. Kaufman to Jacob A. and Neva N. Mast, S. Honeytown Road Rear, $325,000.



Kevin E. Dubois to Charles R. and Lyudmyla A. Glunt, 333 Valley View Drive, $139,900.



Jessie J. Rodhe, trustee to Dennis J. Miller, 1292 Center Drive, $133,000.



Verton A. and Cheryl K. Yoder to Jennifer M. Bressi, 3450 Triway Lane, $299,100.



Brandon R. Ogden to Mary K. Renner and Nicole E. Stump, 1487 Moore Road, $225,000.