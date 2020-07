WAYNE COUNTY



Canaan Township — Taulbee M. Flory to Jeffrey P. Stanek, 119 Factory St., $6,000.



T J Land Management One Llc. to Vincent Pribish, 238 S. Main St., $106,000.



Chester Township — Ashley N. Schrock to Jason P. Wonsick, 3701 Elyria Road, $144,800.



Chippewa Township — William G. and Megan D. Morrison to Rebecca L. Bailey and Daniel S. Brannon, 13319 Hatfield Road, $159,900.



Clinton Township — George B. Raeder, trustee, to David Raubenolt, 8465 Snoddy Road, $275,000.



Carlos and Linda Kessinger to Ruby D. Troyer, 4025 Centerville Road, $70,000.



Congress Township — Cameron W. Becker to Taylor M. Temple, 42 High Point Drive, $163,000.



East Union Township — Marcella Loker to Haleigh J. and Jason L. Dean, 1278 S. Kansas Road, $300,000.



Ervmar Llc. to Eljoch Realty Llc., $298,346.



Linda L. and Gregory S. Klomfas to Stevie M. and Alma Zimmerman, 599 E. Main St. $107,000.



Franklin Township — Jesse J. and Rachel E. Byler to Vernon H. and Betty Yoder, 7352 Hoy Road, $390,000.



Milton Township — Cannon Restorations Ltd. to Jeremy J. and Shelby L. Busman, 6707 Chestnut St., $153,000.



Orrville — Richard M. and Wendy M. Hooley to Andrew N. and Sarah J. Bratcher, 9790 Fox Knoll Drive, $329,000.



Marleen K. and Kathleen Mangle to Robert Mangle, 714 Garfield Ave., $50,000.



Lyle E. Shoup to Justin M. Vandriest, 426 Park St., $115,000.



Jason G. and Erin L. Ranz to Megan D. and William G. Morrison, 1445 Heartland Ave., $199,900.



Plain Township — Jonathan P. and Leigh Ann Lewis to John R. and Deanna S. Kramer, 4860 W. Old Lincoln Way, $40,000.



Rittman — Jeremy J. and Shelby L. Busman to Bryan and Rachel Dinuzzo, 16 S. Fourth St., $129,900.



Douglas A. and Amanda L. Kilgore to Rosemary Brouse, 31 Sheldon St., $147,000.



Salt Creek Township — Willis R. and Tresha A. Troyer to Chad T. and Nicole E. Troyer, 210 E. Clay St., $79,900.



Smithville — Thomas and Joan Bruch to Jonathan Cole, 220 Jane Drive, $159,900.



Andrew N. and Sarah Jo Bratcher to Jennifer M., Kurt and David R. Vippermn, 689 Dennis Circle, $210,000.



Sugar Creek Township — Darren and Joann Yutzy to Jason and Elizabeth A. Lones, 4100 Steinwood Drive, $425,000.



Nathan D. and Carolyn Barkman to Jeremy F. Troyer and Freeman R. and Linda A. Troyer, 1787 S. Kohler Road, $260,000.



Wayne Township — Edward D. Howman, trustee, to Rodney L. and Megan D. Mitchell, 1355 Hunt Club Drive, $79,000.



Wooster — PMC Foods Llc. to 203 Liberty Llc., 203 W. Liberty St, $125,000.



Ladonna J. Still to Debra M. and Douglas Gentry, 377 Bardon St., $58,000.



Rudolph and Janell D. Braddock to Jonathan M. Mullinnex and Whitney N. Wilson, 557 Bloomington Ave., $145,000.



Harold and Mary E. Block to Daniel R. and Susan C. Hettinger, 327 Stevens Ave., $165,100.



Kenneth L. Jr. and Sarah M. Rogers to Rachel David, 960 N. Bever St., $197,500.



Kevin L. and Rachel M. Sprowls to Devin and Brandy L. Steiner, 1034 N. Bever St., $85,000.



Cleveland Clinic Foundation to Startzman Free Clinic Realty Llc., 1739 Cleveland Road, $119,750.



Flechler Paul T. Flechler to Sheldon M. Reid and Ashley N. Stutzman, 854 Greensview Drive, $270,000.



Wooster Township — Taylor D. Fike and Torrey L. Furr to Jack G. Gant, trustee, 310 Valley View Drive, $154,000.



Robert C. III and Trisha A. Anderson to Heather Groves, 359 Valley View Drive, $157,000.



Lynette E. Shoots to Brett L. and Lisa L. Followay, 4085 Pheasant Run, $285,000.



AT&T Communications of Ohio Inc. to S&L Real Estate Ltd., Madison Ave., $2,000.