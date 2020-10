As provided by The Columbus Dispatch researcher Julie Fulton. Statistics are gathered from the greater Columbus area, including Franklin and parts of other surrounding counties.

PRICE

ADDRESS

BUYER/SELLER

$3,100,000

4000 Olentangy River Rd., Delaware

Bodhi Farms LLC from Coughlin, Jeg Anthony Jr., trustee

$2,587,500

1707 Hyatts Rd., Delaware

Khandelwal, Yogesh & Leena from Gorman, Norbert David, trustee

$2,372,769

250 W. Spring St, Unit 1212, Columbus

Walker, Cynthia Kay from 245 Parks Edge Place LLC

$2,299,000

5687 Sunbury Rd., Westerville

McGuire, James E. Jr. & Shayla from Sanese, Ralph & Peggy L.

$2,156,000

1989 Carriage Rd., Powell

Soderberg, Jennifer & Daniel from Barry, Elisabeth D.

$2,100,000

8316 River Rock Lane, Delaware

York, Aaron L. & Laura K. from Craver, Paul & Phyllis

$1,950,000

9528 Riverway Run, Powell

Brown, Douglas Cory from Davidson, John A. & Diana

$1,900,000

2000 Tremont Rd., Upper Arlington

Brown Bear LLC from Mitchell, M. Cameron & Molly H.

$1,825,000

1 Miranova Place, Unit 2425, Columbus

Zisman, Avi, trustee, from Rasmussen, Stephen S. & Cynthia J.

$1,700,000

2384 Lane Ave., Upper Arlington

Arndt, Randall S., trustee, from Turnbull, Michael L. & Cheryl L.

$1,635,000

250 W. Spring St., Unit 1121, Columbus

Foster, Stephen & Suzanne from Thompson, Kimberly & Badizadegan, Kamran

$1,525,000

7402 Lambton Park Rd., New Albany

Siegenthaler, Candice & Michael from Remiker, Richard J. & Janet C., trustees

$1,500,000

6 Wiveliscombe, New Albany

Shoemaker, Aaron & Lesa, trustees, from Khorrami, Mina N.

$1,500,000

105 N. Riverview St., Unit 617, Dublin

Zaino, Michael J., trustee, from Jack Investments

$1,475,000

7708 Roxton Ct., New Albany

Wasserman, Zachary J. & Wasserman, Vanessa Marmori from Samuel, Milroy J.

$1,450,000

1601 Abbotsford Green Dr., Powell

Browning, Michael P. & Karen Rene from Schaffernocker, Troy & Megan

$1,400,000

2200 Cambridge Blvd., Upper Arlington

Tucker, Jack B. & Lyndsey from Devoe, Keith III & Alis A.

$1,400,000

2760 Asbury Dr., Upper Arlington

Philipps, Logan, trustee, from Hatcher, Sarah Benson & Brett Richard

$1,400,000

4120 Greensview Dr., Upper Arlington

Venkatesh, Kartik K. & Rajitha D. from Callanan, Vasiliki Niki & Daniel P.

$1,375,000

227 Sycamore St., Columbus

Fergus, Sylvia Dawson from Invernizzi, Javier M. & Lois C.

$1,350,000

2568 Sherwin Rd., Upper Arlington

Motorcorp Insurance Agency Inc. from Dundee Court LLC, trustee

$1,325,000

801 Autumn Lane, Powell

Benza, Raymond L. & Edwina Chan from Russell, Mark A. & Erin K.

$1,320,000

7570 Wills Run Lane, Blacklick

Paradise Regain’D Ohio LLC from Seiffert, Ronald J. & Carol J.

$1,300,000

7227 Waterston, New Albany

Lo, David Y. & Pang Bo from Nankervis, Silvana & Simon

$1,295,000

7708 Brandon Rd., New Albany

Flinn, James C. & Sara K. from Beckel, Johnni C. & Joseph R.

Reprinted from Columbus Monthly Home & Garden Fall/Winter 2020-21.