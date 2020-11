As provided by Columbus Dispatch researcher Julie Fulton for July 1–July 31, 2020. Statistics are gathered from the greater Columbus area, including Franklin and parts of other surrounding counties.

PRICE

ADDRESS

BUYER/SELLER

$1,950,000

8080 Tillinghast Dr., Dublin

Sathappan, Kasiraja & Kasiraja, Chinta from Hadjarpour, Saeed & Mojgon

$1,510,000

6721 Lake Trail Dr., Westerville

Fregeau, Phillipe & Anna from Stubbs, T. Anne & Bush, Avon J. III

$1,399,000

7667 Red Emerald Way, Delaware

Tillman, Bryan W. & Kausbick, Susan Nan from O’Malley, Brian T. & Emily J.

$1,350,000

940 Riverbend Ave., Powell

Wagener, Cliff N. & Hamilton, Kathy L. from Harvey, Darin S.

$1,270,000

2577 Edington Rd., Upper Arlington

Forrest, Lowell & Lisa M. from Tucker, Jack B. & Lyndsay

$1,250,000

2434 Lane Rd., Upper Arlington

Scherer, John R. & Zareba, Karolina from Liebert, Joshua R. & Megan P.

$1,250,000

6987 Hanbys Loop, New Albany

Singer, Jan E. & David M. from Grand Construction LLC

$1,155,000

6843 Lake Trail Dr., Westerville

Bodell, John H. & Lisa M. from Campbell, Colin & Griffing, Pamela M.

$1,150,000

9982 Allen Dr., Dublin

Jestice, Kevin & Leandra from Grunwald, Stefan H.

& Fiona J.

$1,060,000

1937 Tewksbury Rd., Upper Arlington

Burleson, Christopher & Lisa from Weir, Joshua A.

$1,030,000

7301 Landon Lane, New Albany

Gopal, Kapil & Kajal M. from Kistner, Sarah D.

$1,001,000

11150 Plum Ridge Place, Plain City

Goffinet, Brian & Melanie from Agudelo, Jorge M. Gomez & Rinco, Claudia E. Botero

$987,000

6863 Temperance Point Place, Westerville

Bush, Avon J. & Stubbs, Anne T. from Wunsch, Eric J.

& Sara G. W.

$965,000

7692 Fenway Rd., New Albany

Meldrum, Steven C. & Terri W. from Bailey, Ian & Amanda

$960,000

957 Neil Ave., Columbus

Awais, Mazen & Karve, Amrita from Woidtke, Deborah J. & Dizon, Victor V., trustees

$950,000

1383 Lincoln Rd., Grandview Heights

Wald, Patrick M. & Ashley from Bair, Bryan L.

$925,000

14 S. Ealy Crossing, New Albany

Horning, Heath M. & Amanda L. from Beran, Kegan R. & Charlotte J.

$922,000

7139 Wilton Loop, Dublin

Hamid, Al & Teresa from Hensley, James M. & Lauren

$920,000

265 Stanbery Ave., Bexley

Petrescu, Damian V. & Hollis, Sarah S. from Ryan, Lynn H.

$910,000

11619 Trenton Rd., Galena

Ristucci, Frank D. & Susan K. from Mickunas, Lisa A.

$905,000

6530 Plesenton Dr., Worthington

Hromco, Douglas & Amanda from Finlay Jonathan L.

& Adriana

$900,000

2185 Sheringham Rd., Upper Arlington

Tozbikian, Gary H. & Stephanie K. from Canei, Robert A.

$893,000

3 Wiveliscombe, New Albany

Gurwin, Scott D. from Guzzo, Ronald A. & Donna

$885,000

7518 Ogden Woods Blvd., New Albany

Higgins, Michelle & John from Hinson, Alan D. & Lisa A.

$885,000

9890 Heron Dr., Thornville

Morrell, Wade & Lori K. from Blanton, Lisa C.