BELMONT — The following is the second nine weeks honor roll at Union Local Middle School:



Principal’s List with Distinction



Sixth grade: Gilby Carpenter, Sloan Hanasky.



Eighth grade: Kelly Gress, Isabella Parker.



Principal’s List



Sixth grade: Petyon Causby, Kaden Cross, Gwen Gibson, Nicholas Grob, Brooke Kreider, Kayelynn McBride, Abigail Myers, William Schumacher.



Seventh grade: Norah Blecher, Diego King, Lauren Miller, Mia Tran.



Eighth grade: DJ Butts, Josie Goodson, Adreanna Harper.



Honor Roll



Sixth grade: Braylon Akers, Sean Alkire, Ellie Amos, Xavieia Baldwin, Kaden Barone, Andrew Barto, Izabel Bashline, Emilie Blawut, Gavin Bolock, Ella Chambers, Andrew Coleman, Emma Compher, Emma Davis, Sarah Dorff, Seth Doud, Jonathan Dubiel, Myah Ellis, Bailey Freeman, Jayden Getzlaff, Shyla Gornik, Zachary Greenlee, Addison Greenwood, Gabriella Hackney, Alianna Hawthorne, Logan Hess, Hayden Jenkins, Cori King, Isabella Kubisch, Brock Kuttie, Alayna Logan, Pierce Luyster, Brandon Mehl, Faith Moore, Nathan Moore, David Noble, Carson Ogilbee, Ella Pietranton, Daniel Pittman, Madison Pittman, Mason Porter, Mia Rinkes, Matyson Saffell, Madelyn Sedgmer, Heston Shaver, Taylor Singer, Katie Stitt, Austin Taylor, Elizabeth Thompson, Isaiah Tomolonis, Kierstyn Unroe, Kennedy Utter, Shyloh Utter, Kendal Webb, Julia Williams, Olivia Wortman, Emma Yager, Seth Yonak, Jersey Zerfoss.



Seventh grade: Ella Alexander, Max Anderson, Ava Bretz, Allison Briggs, Julie Broussard, April Brown, Coltyn Carpenter, Trista Couch, Kimberly Dallas, Issac Degenova, Susanna Dorff, Lily Doud, Maggie Ellis, Madison Greenwood, Ryley Gregor, Nathan Grob, Hayley Hull, Jett Jefferis, Zander Judd, Gannon Kerns, Lydia Lash, Karlie Loos, Shelby Lytle, Kennedy Madrzykowski, Olivia Martin, Bayley McCloud, Sydney McFarland, Hallee McGary, Katelyn McGuire, Avery Noble, Carson Phillips, Brody Roman, Robbie Saffell, Brandon Shepherd, Savannah Strader, Payton Thompson, Jace Tipton, Jake Toohey, Brayden Trahan, Michaela Wallace, Jersie Watson, Riley Jo Wilson, Sohia Withrow.



Eighth grade: Lee Adkins, Clay Akers, Devon Alexander, Aleena Beckett, Ethan Blinco, Emily Britton, Scarlett Clark, Preston Curry, Shayla Dallas, Ahnalyn Davis, Hannah Ellis, Makenna Emory, Olivia Forro, Christopher Gallagher, Savanna Hall, Kyra Hawthorne, Hannah Heath, Dylan Higgenbotham, Harlee Higgins, Brayden Jeffers, Bryley Jennewein, Emily Kellaway, Torre Kildow, Paige Lochary, Brock Kinney, Sydney Martin, Myranda McCartney, Jessica McCormick, Jeremy McGary, Jared Miller, Ryan Moore, Mackenzie Murphy, Hayden Perkins, Ashlyn Phillips, Carrie Pittman, Braden Porter, Chloe Porter, Jaksan Price, Darrell Ramsey, Tre Rex, Bryer Romshak, Hailey Romshak, Frankie Saffell, Linsey Saffell, Austin Stoner, Adler Tanner, Reagan Vinskovich, Bethany Wright, Skylar Wright, Hailey Yates.