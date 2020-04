BELMONT — The following Union Local Elementary School students were named to the third nine weeks honor roll:



Principal’s List



Fourth grade: Edyn McGary, Gage Workman, Weston Sall, Taylor Wright, Hailey Haythorn, Akyah Sutton, Addison Bolt, Armani Bell, Emberlyn Kovacs, Isaiah Eberhart, Eli Rogers, Khloe Gallagher, Peyson Stupak, Makenzie Paynter, Layken Goff, Carlie McFarland, Jalyn Ison, Caleb Hernandez, Olivia Bober, Jaxten Swallie, Liam Roe, Brendan Tomolonis, Jaxson Lewis, Zack Kuttie, Lindsey Davis, Eliot Kovacs, Simon Frye, Ellie Greenwood, Quintin Devore, Dominic Fall, Brayden Kovacs, Phillip Zapp, Jesi Vandine, Sapphire Ewing.



Fifth grade: Shelby Province, Brody Perzanowski, Brody Kerns, Anna Twarog, Blake Butkus, Remmi Carpenter, Brody Gregor, Elijah O’Neil, Evian Blakley, Ainsley Horvath, Alyssa Schmitt, Charles Grant, Anderson Kocher, Arabella Ross, Brody Neilson, Jeffrey Bolon, Blake Bunting, Maxwell Dubiel, Clay Utter, Alexander Woollard, Gracie Kidd.



Honor Roll List



Fourth grade: Evan Blawut, Alexander Riley, Zane Brandon, Gamble Gossett, Cash Fuller, Paxton Gentile, Laityn Moore, Madisyn Bugala, Ryder Bragg, Pazeley Whiteley, Ralun Grant, Annettee McBurney-Cornelius, Brooke Frye, Silas Kreider, Kyle Paugh, Madsion Flory, Forrest Amos, Kolten Clark, Christopher Hernandez, Reese Reitter, Carson Burley, Ryan Fuller, Lucia Grant, Alexia Morse, Chloe Beck, Wyatt Ogilbee, Jonathan Compher, Skylah Sterms, Justin Myer, Isabella Burchett, Kylee Schaeffer, Trent White, Kinzi Britton, Addilyn Snodgrass, Janell McClintock-Vota, Teagan Schimmels, Kasey Mehl, Bethanie Huml, Landon Falcone, Farah Bryant, Grayson Sink, Keara Tweedllie, Zalichi West, Payton Lacava.



Fifth grade: Gavin Fowkes, Raeleigh Burkhart, Kayla Byrd, Kreslyn Schultz, Kristopher Kendall, Brandyn Porter, Keara Vingino, McKennan Duvall, Mason Kocher, Ainsley Byler-McBurney, Layla Parker, Natalie Saffell, Logan Webb, Lakan Richmond, Karson Grigaitis, Lilian Blakley, Gage Myers, Joel Getzlaff, Andrew Grafton, Sophia Gatti, Peyton McCort, Lillianne Smith, Hayden Scott, Megan Williams, Dominic Sutton, Tanner Schimmels, Deizul Miner, Karmendy Violet, Gunnar Gossett, Cole Rogers, Ayden Graham, Brooklyn Bell, Jesse Goff, Ylenia King, Nathan Barbe, Emma Britton, Connor Bendo, Megan Barto, Miranda Dilly, Lia Klee, Dylan Burghy, Konnar Kovacs.