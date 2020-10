SOCCER

BOYS

Scoreboard

Wednesday's Results

Elyria Catholic 2, Parma Heights Holy Name 1

North Olmsted 2, Olmsted Falls 1

Northwest 4, Fairless 0

Orrville 4, CVCA 0

Shaker Heights 5, Berea-Midpark 0

Wednesday's Scoring Summaries

ORRVILLE 4, CVCA 0

Halftime: Orrville, 2-0. Goals: Wilson (O) 2, J. Gonzalez (O), Lopez (O). Assists: Lopez (O) 2. Saves: Troyer (O) 3.

Records: Orrville 13-0-0, 9-0-0.

NORTHWEST 4, FAIRLESS 0

Halftime: Northwest, 2-0. Goals: Harris (NW) 3, Prickett (NW). Assists: Prickett (NW) 2, Donohue (NW), McCoy (NW), Lorenz (NW). Shots: NW, 12-7. Corner Kicks: 6-6. Saves: Miller (F) 8; Moellendick (NW) 7.

Records: Fairless 3-8-1, 2-6-0; Northwest 7-1-3, 5-1-3.

Tuesday's Scoring Summaries

HUDSON 5, CUYAHOGA FALLS 0

Halftime: Hudson, 3-0. Goals: Durkin (H) 2, Tahat (H), Hallis (H), Botros (H). Assists: Groves (H), Strawbridge (H), Junko (H), Reiman (H). Shots on goal: Hud., 15-2. Corner kicks: Hud., 8-1. Saves: Yerian (H) 1, Kaminski (H) 1; Reischman (CF) 5, Gilroy (CF) 3, Schertz (CF) 2.

Records: Hudson 9-1, 5-0; Cuyahoga Falls 3-6-1, 2-3.

STREETSBORO 2, SPRINGFIELD 0



Halftime: 0-0. Goals: Incorvati (Str.) 2. Shots on goal: Str., 10-4. Corner kicks: Str., 3-1. Saves: Fox (Spr.) 8; Burks (Str.) 4.

Records: Springfield 0-7.

YOUNGSTOWN CARDINAL MOONEY 3, WESTERN RESERVE ACADEMY 0

Halftime: Youngstown Cardinal Mooney, 2-0. Goals: Durkin (YCM) 2, Pizanias (YCM). Assists: Varley (YCM), Philbin (YCM). Shots on goal: YCM, 11-4. Corner kicks: YCM, 4-1. Saves: Staddon (WRA) 8; Vargo (YCM) 4.

Records: Western Reserve Academy 1-1; Youngstown Cardinal Mooney 5-2-3.

Schedule

Thursday's Games

(All games at 7 p.m. unless noted)

Barberton at Norton

Canton South at Ravenna, 5 p.m.

Copley at Wooster

Cuyahoga Falls at Kent Roosevelt

Firestone at Brunswick

Green at North Canton Hoover

Lake at Marlington

Louisville at Coventry, 6 p.m.

Nordonia at Lakeside, 6 p.m.

Rootstown at Field

Sandy Valley at Massillon, 5 p.m.

Springfield at Canton McKinley

Waterloo at Alliance

GIRLS

Scoreboard

Wednesday's Results



Barberton 1, Tallmadge 0

Berea-Midpark 3, Lakewood 0

Canfield South Range 3, Poland Seminary 3

Canton South 5, Minerva 1

Ellet 7, Firestone 0

Elyria Catholic 7, Fairview 1

GlenOak 7, Canton McKinley 0

Green 1, North Canton Hoover 0

Hudson 1, Stow 1

Salem 6, Carrollton 2

Manchester 3, Western Reserve Academy 0

Nordonia 7, Cuyahoga Falls 1

Triway 3, Tuslaw 0

Twinsburg 3, Wadsworth 3

Walsh Jesuit 17, Cleveland Villa Angela-St. Joseph 0

Waterloo 4, Newton Falls 0

West Branch 6, Alliance 0

Wednesday's Scoring Summaries

MANCHESTER 3, WESTERN RESERVE ACADEMY 0

Halftime: Manchester, 1-0. Goals: King (M) 3. Assists: Norris (M), Tipton (M). Shots on Goals: Man., 14-4. Corner Kicks: Man., 3-2. Saves: Bluso (WRA) 8; Cox (M) 3.

Records: Western Reserve Academy 1-1-2; Manchester 7-1.

GREEN 1, NORTH CANTON HOOVER 0

Halftime: Green, 1-0. Goals: Lipscomb (G). Assists: None. Shots: Gre., 19-3. Corner Kicks: Gre., 4-0. Saves: Needs (NC) 9; Chiofolo (G) 1. JV Score: Green 2-0.

HUDSON 1, STOW 1

Halftime: Stow, 1-0. Goals: Yoder (S). Assists: Benci (S). Shots on Goal: Stow, 8-7. Corner Kicks: Hud., 4-3. Saves: E. Lieson (H) 7; Galioto (S) 8. JV Score: Stow, 1-0.

Records: Hudson 4-4-1; Stow 4-5-2.

ELLET 7, FIRESTONE 0

Halftime: Ellet, 5-0. Goals: S. Tucker (E) 4, Wenzel (E), Brown (E), Pinto (E). Assists: Pinto (E) 2, Wenzel (E) 2, C. Tucker (E), S. Tucker (E). Shots on Goal: Ell., 22-8. Corner Kicks: Ell., 5-1. Saves: Gump (E) 7; Stratton (F) 12.

Records: Ellet 5-0, 5-0; Firestone 2-3, 2-3.

Schedule

Thursday's Games

(All games at 7 p.m. unless noted)

Chippewa at Rittman, 5 p.m.

Ellet at Ravenna

Medina at Walsh Jesuit

North Canton Hoover at Green

St. Vincent-St. Mary at Manchester

Streetsboro at Aurora

TENNIS

Wednesday's Results

LOUISVILLE 4, BARBERTON 1

Singles: Mullett (L) d. Ries 6-0, 6-0; Thomas (L) d. Kennedy 6-0, 6-0; Woolfe (L) d. Preston 6-0, 6-1. Doubles: Menegay-Yarnall (L) d. Anderson-Ondrus 7-5, 7-5; Murien-Swanson (B) d. Warner-Taylor 7-6, 6-5.

Records: Louisville 12-7.

JACKSON 4, SOLON 1

Singles: Fried (S) d. P. Reese 4-6, 6-4, 6-1; Altman (J) d. Shi 6-1, 6-0; R. Williams (J) d. Hsieh 6-0, 6-0. Doubles: Henson-S. Reese (J) d. Chelnick-Gorbacheva 6-3, 6-1; A. Williams-Shanmugam (J) d. Maersch-Lebowitz 6-1, 6-4.

METRO ATHLETIC CONFERENCE TOURNAMENT

Team Results: 1. Woodridge 20; 2. Ravenna 18; 3. Coventry 13; 4. Norton 12; 5. Field 8.

Singles

No. 1 Finals: Decker (W) d. Larkin (R) 6-2, 6-1. No. 2 Finals: Chrin (R) d. Meehan (W) 6-1, 6-4. No. 3 Finals: Rose (W) d. Peters (R) 6-3, 6-0.

Doubles

No. 1 Finals: Clark-Wagler (N) d. Woods-Silvestro (W) 6-2, 6-2.

Tuesday's Results

HUDSON 3, REVERE 0



Singles: S. Fan (H) d. Kavenagh 6-0, 6-2; Chen (H) d. Lazbin 6-1, 6-1.

Doubles: Uijtewaal-Lui (H) d. Gowda-Shenigo 6-4, 6-4.

Records: Revere 12-7; Hudson 14-4.

VOLLEYBALL

Wednesday's Scoring Summaries



JACKSON 25-34-27, LOUISVILLE 17-32-25

Assists: Siegfried (L) 18. Kills: Cole (L) 22. Digs: Bast (L) 19. Service Points: Davis (L) 8. Aces: Siegfried (L) 2. JV Score: Jackson, 25-10, 25-11.

Records: Louisville 6-7.

TALLMADGE 25-25-25-22-15, COPLEY 18-27-17-25-6

Kills: Hurst (T) 11; Hohman (C) 15. Assists: Kirker (T) 47; Keathley (C) 22. Blocks: Rensel (T) 4; Jacquin (C) 3, Hohman (C) 3. Digs: Bee (T) 22; Mindzoara (C) 22. Service Points: Dexter (T) 11; Kemer (C) 12. Aces: Dexter (T) 3, Skubic (T) 3; Carney (C) 4. JV Score: Tallmadge, 25-17, 18-25, 25-21.

Records: Tallmadge 12-3, 6-2; Copley 6-9, 4-6.

Tuesday's Scoring Summaries



AURORA 23-25-25-26, BARBERTON 25-13-21-24

Kills: Liddle (B) 7. Digs: Hrabusa (B) 17. Blocks: Silva (B) 7. Service Points: Morgan (B) 15 points, 3 aces. JV Score: Aurora, 25-17, 25-17.

CHARDON NOTRE DAME-CATHEDRAL LATIN 22-25-19-25-15, WALSH JESUIT 25-22-25-21-9

Kills: Sloan (WJ) 13. Digs: Smith (WJ) 26. Assists: Devereaux (WJ) 25. Service Aces: Devereaux (WJ) 4.

LAKE CENTER CHRISTIAN 20-25-24-25-15, ST. THOMAS AQUINAS 25-20-26-22-12

Kills: Ickes (LCC) 14. Assists: Ickes (LCC) 20.

Records: Lake Center Christian 8-7.

MANCHESTER 18-22-25-25-15, NORTHWEST 25-25-20-17-9

Kills: Martin (M) 20. Digs: Golden (M) 19. Blocks: LaBillois (M) 5. Assists: Dietry (M) 22. Service Points: Dietry (M) 17 points, 2 aces.

NORTH CANTON HOOVER 25-25-25, ST. VINCENT-ST. MARY 24-18-21

Kills: Kane (STVM) 8. Digs: Lanham (STVM) 19. Blocks: Kane (STVM) 7. Assists: Folatko (STVM) 21. Service Points: Lanham (STVM) 8 points, 2 aces. JV Score: North Canton Hoover, 25-21, 25-16.

TALLMADGE 20-25-25-25, KENT ROOSEVELT 25-19-18-18

Kills: Eyre (T) 20. Digs: Horner (T) 28. Blocks: Hurst (T) 5. Assists: Kirker (T) 44. Service Points: Eyre (T) 15. JV Score: Tallmadge, 20-25, 25-7, 25-22.

Records: Tallmadge 11-3, 5-2.

WOODRIDGE 25-25-25, RAVENNA 13-11-10

Kills: Lathem (W) 11. Digs: Abood (W) 11. Blocks: H. Donnelly (W) 2. Assists: Speakman (W) 31. Service Aces: Lathem (W) 4.

Records: Woodridge 10-4, 7-2.

FOOTBALL

Schedule

WEEK 6

Thursday's Game

Archbishop Hoban (4-0) at Walsh Jesuit (4-0), 7:30 p.m.

Kenmore-Garfield (0-1, 0-1) vs. East (0-1, 0-1), at Ellet, 7 p.m.

---

Friday's Games



(All games 7 p.m. unless noted)

Alliance (0-5, 0-4) at Salem (2-3, 2-3)

Barberton (1-4, 0-0) at Highland (2-2, 0-0)

Canton South (5-0, 4-0) at West Branch (5-0, 4-0)

Chippewa (1-4, 1-4) at Waynedale (1-4, 1-4)

Cuyahoga Falls (0-4) at Copley (4-0)

Ellet (1-0, 1-0) vs. Firestone (1-0, 1-0), at Ellet

Euclid (3-2, 2-2) at Elyria (1-4, 0-4)

Fairless (3-2, 3-2) at Tuslaw (0-5, 0-4)

Garfield Heights (0-4) at Brunswick (3-1)

Green (4-0, 0-0) at Lake (2-3, 2-3)

Manchester (1-2, 1-1) at CVCA (3-2, 3-2)

Minerva (0-5, 0-4) at Marlington (2-2, 2-2)

North Canton Hoover (3-2, 2-2) at Jackson (2-3, 1-3)

North Royalton (0-5, 0-4) at Hudson (5-0, 3-0)

Northwest (5-0, 5-0) at Loudonville (1-4, 1-4)

Perry (5-0, 4-0) at GlenOak (0-5, 0-4)

Ravenna (2-3, 2-3) at Cloverleaf (4-1, 4-1)

Revere (3-1) at Maple Heights (3-2)

Rootstown (2-3, 1-3) at Mogadore (3-1, 1-1)

St. Thomas Aquinas (2-2) at Canton Central Catholic (1-4)

St. Vincent-St. Mary (3-2) at Warren Harding (2-3), ccd.

Solon (0-2, 0-0) at Medina (2-3, 2-3)

Springfield (0-5, 0-5) at Field (3-2, 3-2)

Stow (3-1, 1-1) at Nordonia (3-2, 2-1)

Streetsboro (5-0, 5-0) at Norton (1-4, 1-4)

Strongsville (2-2, 2-2) at Mentor (4-1, 4-0)

Tallmadge (1-3, 0-2) at Kent Roosevelt (0-1, 0-1)

Triway (2-3, 2-2) at Orrville (2-2, 2-2)

Twinsburg (0-3) at Aurora (4-1)

Wadsworth (1-3) at Brecksville (4-1, 2-1)

Woodridge (2-3, 2-3) at Coventry (3-2, 3-2)

Wooster (5-0) at Louisville (2-3)

---

Saturday's Games



Buchtel (1-0, 1-0) vs. North (0-1, 0-1), at Ellet, noon

Canton McKinley (4-1) at Massillon (4-1), 2 p.m.

CROSS COUNTRY

BOYS

Wednesday's Results

TALLMADGE 15, BARBERTON 50

Individual Results: 1. Tokash (T) 18:21; 2. Ewers (T); 3. Miller (T); 4. Black (T); 5. Angerstein (T); 6. Murray (T); 7. Green (T); 8. Bee (T); 9. Gibson (T); 10. Butke (T).

GIRLS

Wednesday's Results

TALLMADGE 15, BARBERTON 50

Individual Results: 1. Basso (T) 21:09; 2. Archer (T); 3. Barnes (T); 4. Crangle (T); 5. Brandenstein (T); 6. Messina (T); 7. Ryder (T); 8. Peterson (B); 9. Harris (B); 10. Sabol (B).

REVERE 24, AURORA 30

Individual Results: 1. Meech (R) 19:09; 2. Bender (R); 3. Diulus (R); 4. Barto (A); 5. Jones (A); 6. Lublin (A); 7. Keller (A); 8. Tucker (R); 9. Cardman (A); 10. Anand (R).

GOLF

BOYS

Wednesday's Results

COPLEY 186, CUYAHOGA FALLS 200

(At Barberton Brookside, Norton. Par: 37)

Cuyahoga Falls: Laney 45, N. Wilson 51, Lowe 51, M. Wilson 53.

Copley: Kimberly 43, Neuhauser 45, Hazlett 49, Nichols 49.

MEDINA 2.5, CLOVERLEAF .5

(At Rawiga Golf Club, Seville)

Best Ball: Parker-Sullivan (M) d. L.Schreck-D.Schreck, 2 and 1; Viton-Caspio (M) tied Hillwig-Giboson; Tumpler-Shaffer (M) d. Goldsberry-Harding 2 down.

Records: Cloverleaf 14-3.

NORTHEAST DIVISION II SECTIONAL

(At Elms Country Club, Massillon)

Note: The top three teams and three individuals not on a qualifying team advance to districts.

Team Results: 1. Chippewa 331; 2. West Branch 338; 3. Triway 345; 4. Waynedale 346; 5. Canton South 352; 6. Canfield South Range 354; 7. Salem 378; 8. Northwest 391; 9. Tuslaw 395; 10. Orrville 404; 11. Fairless 418; 12. Manchester 444; 13. Crestview 472.

Individual Qualifiers: 1. Kruger (Canton South)( 77; 5. (tie) Miller (Waynedale) 82, Bee (Waynedale) 82.

Chippewa: Ellis 80, Bertsch 82, Braman 84, Walsh 85.

Northwest: Huscusson 83, Schenz 102, Brown 106, Miller 100.

Orrville: Mulpas 87, McAllsister 87, Leggett 100, Gravatt 130.

Manchester: Hausch 111, Carr 108, Johnson 95, Noirot 130.