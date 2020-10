FOOTBALL

Scoreboard

Saturday's Results

Buchtel 31, North 6

Cin. St. Xavier 62, Cle. St. Ignatius 37

Gates Mills Gilmour 26, Hunting Valley University 21

Massillon 35, Canton McKinley 7

Warren Howland 32, Warren JFK 22

Saturday's Scoring Summaries

BUCHTEL 31, NORTH 6

Buchtel ;;7;;7;;8;;9;;—;;31

North ;;0;;0;;0;;6;;—;;6

Buc.: Swoope 1 run (West kick)

Buc.: Dees 18 run (West kick)

Buc.: Swoope 5 run (kick failed)

Buc.: Safety, tackle in the end zone

Buc.: Gibbons 15 pass from Purter (West kick)

Buc.: Safety, ball snapped out of end zone

Nor.: Darisaw 20 pass from Simmons (pass failed)

;;Buchtel;;North

First downs ;;15;;6

Records ;;2-0, 2-0;; 0-2, 0-2

MASSILLON 35, CANTON MCKINLEY 7

Canton McKinley ;;0;;0;;7;;0;;—;;7

Massillon ;;7;;7;;7;;14;;—;;35

Mas.: Catrone 4 run (Bauer kick)

Mas.: Portis 1 run (Bauer kick)

McK.: Powell 7 run (Marshall kick)

Mas.: Liebler 1 run (Bauer kick)

Mas.: Hartson 14 run (Bauer kick)

Mas.: Hartson 37 run (Bauer kick)

;;McKinley;;Massillon

First downs ;;13;;15

Rushing ;;43-168;;45-286

Passing ;;4-9-16-0;;4-8-47-0

Records ;;4-2;;5-1

Late Friday

CVCA 48, MANCHESTER 7

Manchester ;;0;;0;;7;;0;;—;;7

CVCA ;;20;;0;;21;;7;;—;;48

CVCA: Bevington 39 run (Kightlinger kick)

CVCA: Snider 10 run (Kightlinger kick)

CVCA: Snider 22 run (run failed)

Man.: Paljich 5 run (Saikaly kick)

CVCA: Bevington 9 run (Kightlinger kick)

CVCA: Darr 33 pass from Bevington (Kightlinger kick)

CVCA: Bevington 56 run (Kightlinger kick)

CVCA: Bevington 69 run (Kightlinger kick)

;;Manchester;;CVCA

First downs ;;8;;25

Rushing ;;30-36;;38-403

Passing ;;7-15-84-1;;13-19-115-0

Records ;;1-3;;4-2

Playoff Schedule

(All games 7 p.m. unless noted)

Fridays' Games



Division I Region 1 Regional

16 GlenOak at 1 Lakewood St. Edward

9 Strongsville at 8 Medina

4 Euclid at 13 Elyria

12 Solon at 5 Cle. St. Ignatius

15 Shaker Heights at 2 Mentor

10 Cleveland Heights at 7 Stow

14 Berea-Midpark at 3 Canton McKinley

11 Jackson at 6 Brunswick

Division II Region 5 Regional

17 Hunting Valley University School at 16 Kent Roosevelt

25 Kenmore-Garfield at 8 Mayfield

24 Ashtabula Lakeside at 9 Nordonia

21 Garfield Heights at 12 Eastlake North

18 Twinsburg at 15 Brush

26 North at 7 Warren Harding

23 Firestone at 10 Maple Heights

19 Ellet at 14 Bedford

22 Cuyahoga Falls at 11 Boardman

Division II Region 6 Regional

20 Lakewood at 13 Barberton

21 Oregon Clay at 12 Parma Heights Valley Forge

19 Westlake at 14 Wadsworth

22 North Royalton at 11 Amherst Steele

Division II Region 7 Regional

17 Canal Winchester at 16 Mount Vernon

21 Marion Harding at 12 Worthington Kilbourne

18 Col. Independence at 15 Col. Walnut Ridge

23 Col. St. Charles at 10 Lake

Division III Region 9 Regional

17 Warren Howland at 16 Buchtel

24 Alliance at 9 Hubbard

20 Young. Chaney at 13 Coventry

21 Chardon Notre Dame-Cathedral Latin at 12 Louisville

18 Ravenna at 15 Niles McKinley

23 Tallmadge at 10 Dover

19 Kenston at 14 Marlington

27 Springfield at 6 St. Vincent-St. Mary

22 East at 11 West Geauga

Division III Region 10 Regional

17 Sandusky at 16 Norton

21 Mansfield Madison at 12 West Holmes

18 Sylvania Southview at 15 Mansfield Senior

---

Oct. 10

Division IV Region 13 Regional

17 Woodridge at 16 Girard

24 Minerva at 9 Lisbon Beaver

20 Ashtabula Edgwdood at 13 CVCA

21 Orange at 12 Mentor Lake Catholic

22 Cle. Villa Angela-St. Joseph at 11 Fairless

Division V Region 17 Regional

17 Manchester at 16 Richmond Edison

24 Tuslaw at 9 Sandy Valley

20 Crestwood at 13 Warren Champion

18 Rootstown at 15 Cadiz Harrison Central

22 Rayland Buckeye Local at 11 Southeast

Division V Region 18 Regional

20 Chippewa at 13 Oak Harbor

21 Waynedale at 12 Millbury Lake

19 Fairview Park Fairview at 14 Orrville

Division VI Region 21 Regional

25 Rittman at 8 Garfield Heights Trinity

20 Black River at 13 Columbia Station Columbia

18 East Canton at 15 Smithville

22 Tusky Valley at 11 Canton Central Catholic

VOLLEYBALL

Saturday's Results

ST. VINCENT-ST. MARY 25-25-25, OPEN DOOR CHRISTIAN 17-21-14

Kills: Libby (STVM) 18. Blocks: Tuck (STVM) 2, Kane (STVM) 2. Digs: Lanham (STVM) 16. Assists: Folatko (STVM) 41. Service Points: D'Andrea (STVM) 12, 3 aces. JV Score: STVM, 25-21, 25-8.

Records: STVM 4-8.

COPLEY 25-25-25, WOODRIDGE 20-13-13

Kills: Hohman (C) 11. Assists: Day (C) 14, Keathley (C) 14. Blocks: Peters (C) 5. Digs: Emich (C) 13. Service Points: Day (C) 12, Kemer (C) 12. Aces: Carney (C) 4. JV Score: Copley, 25-8, 25-14.

Records: Copley 7-9.

GREEN 25-25-19-25, REVERE 21-23-25-16

Kills: Freeman (R) 18; Peterson (G) 22. Digs: Freeman (R) 18; DeLuca (G) 19. Assists: Drenth (R) 40; Pizzino (G) 38. Blocks: Baker (R) 3; Schilling (G). Aces: Boehnlein (R) 3, Drenth (R) 3; Peterson (G) 4.

LAKE 25-25-25, ALLIANCE 5-9-10

MANCHESTER 25-25-25, CANTON SOUTH 12-15-11

Assists: Dietry (M) 9. Blocks: Moss (M) 2. Service Points: Dietry (M) 15, 3 aces.

TENNIS

Saturday's Results

OTCA Tournament

NORTH CANTON HOOVER 3, CLE. ST. JOSEPH ACADEMY 2

Singles: Brahmbhatt (J) d. Bucher 6-3, 6-4; Clemens (J) d. Altman 6-0, 6-2; Wood (NC) d. Guzic 1-6, 6-4, 6-2. Doubles: Warburton-Koinoglou (NC) d. Kahl-Mayer 6-1, 6-0; Holben-Utterback (NC) d. Kamis-Schuerlein 6-1, 6-3.

Records: North Canton Hoover 23-0.

SOCCER

BOYS

Scoreboard

Saturday's Results

Archbishop Hoban 2, Bay Village Bay 0

Canton South 3, Springfield 0

Carrollton 2, Salem 2

Chagrin Falls 3, Kenston 2

GlenOak 1, Kent Roosevelt 0

Green 3, Lake 2

Independence 4, Parma Padua 3

Jackson 4, Erie Cathedral Prep (Pa.) 0

Louisville 4, St. Vincent-St. Mary 1

Medina 0, Sylvania Northview 0

Norton 6, Sandy Valley 0

Solon 2, Brecksville 0

Stow 0, Walsh Jesuit 0

Wadsworth 2, North Canton Hoover 1

Wickliffe 2, Geneva 0

Saturday's Scoring Summaries

WADSWORTH 2, NORTH CANTON HOOVER 1

Halftime: Wadsworth, 1-0. Goals: Herbert (W) 2, Wensel (NC). Assists: Innocenti (W). Shots on Goal: NC, 9-7. Corner Kicks: Wad., 6-3. Saves: Mullally (NC) 5; McNeill (W) 8. JV Score: 1-1.

Records: North Canton Hoover 6-4-1; Wadsworth 5-4-1.

GREEN 3, LAKE 2

Halftime: Green, 2-0. Goals: Leemaster (G) 2, Daly (G), Jiganti (L), Tieche (L). Assists: Stecz (G), Sarver (G), Anderson (L). Shots on Goals: Gre., 9-3. Corner Kicks: Gre., 5-3. JV Score: 0-0.

NORTON 6, SANDY VALLEY 0

Halftime: Norton, 2-0. Goals: Sullivan (N) 2, Fuller (N), Khamvongsouk (N), Thomas (N), Tomasik (N). Assists: Fuller (N) 2, Lucas (N), Dyer (N). Shots: Nor., 26-5. Corner Kicks: SV, 4-2. Saves: Weisbarth (N) 3.

ARCHBISHOP HOBAN 2, BAY VILLAGE BAY 0

Halftime: Hoban, 2-0. Goals: Sarver (H) 2. Assists: Nagucki (H), Branham (H). Shots on Goal: Bay, 15-3. Corner Kicks: Bay, 5-1. Saves: Carras (B) 1; Fenn (H) 15. JV Score: Bay, 4-0.

Records: Bay 9-1-0; Archbishop Hoban 9-3-1.

GLENOAK 1, KENT ROOSEVELT 0

Halftime: GlenOak, 1-0. Goals: Kadlecek (GO). Assists: None. Shots on Goal: GO, 7-3. Corner Kicks: 4-4. Saves: Landis (GO) 2; Burroughs (KR) 6. JV Score: Kent Roosevelt, 3-2.

Records: GlenOak 5-2-3; Kent Roosevelt 3-5-2.

LOUISVILLE 4, ST. VINCENT-ST. MARY 1

Halftime: Louisville, 3-1. Goals: R. Adams (L) 2, Foley (L), Dillen (L), Niskanen (STVM). Assists: Mickley (L) 2, McKimm (L). Saves: Reynolds (L) 9; Bertolini (STVM) 9.

Records: Louisville 5-4-1.

Schedule

Monday's Games

Northwest at Triway, 7 p.m.

Tuslaw at Manchester, 7 p.m.

---

Tuesday's Games

(All games at 7 p.m. unless noted)

Alliance at St. Vincent-St. Mary, 7:30 p.m.

Aurora at Copley

Barberton at Kent Roosevelt

Brecksville at North Royalton

Brunswick at Solon

Coventry at Springfield

Field at Cloverleaf

GlenOak at Lake

Highland at Tallmadge

Jackson at Green

Medina at Euclid

Nordonia at Cuyahoga Falls

North Canton Hoover at Firestone, 4:30 p.m.

Norton at Woodridge

Perry at Canton McKinley

Ravenna at Streetsboro, 6 p.m.

Rootstown at Lake Center Christian, 5 p.m.

Stow at Hudson

Wadsworth at Twinsburg

Walsh Jesuit at Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 5 p.m.

GIRLS

Scoreboard

Saturday's Results

Archbiship Hoban 9, Wadsworth 0

Brunswick 11, Geneva 0

Cle. St. Joseph Academy 3, Olmsted Falls 2

Firestone 8, North 0

Hudson 2, Green 0



Manchester 7, Northwest 0

Revere 4, Cuyahoga Falls 1

St. Vincent-St. Mary 6, Cornerstone Christian 1

Twinsburg 3, West Geauga 2

Saturday's Scoring Summaries

HUDSON 2, GREEN 0

Halftime: Hudson, 2-0. Goals: Liesen (H), Silverman (H). Assists: Jadallah (H), Liesen (H). Shots: Hud., 7-2. Corner Kicks: Hud., 7-3. Saves: Liesen (H) 1; Nelson (G) 5. JV Score: Hudson, 1-0.

ST. VINCENT-ST. MAYR 6, CORNERSTONE CHRISTIAN ACADEMY 1

Halftime: STVM, 5-1. Goals: Askea (STVM) 2, Yori (STVM), Jennings (STVM), Brady (STVM), Jones (STVM). Assists: Brady (STVM), Askea (STVM), Ismaila (STVM), L. King (STVM). Saves: DeKatch (STVM) 2, Jennings (STVM) 1.

ARCHBISHOP HOBAN 9, WADSWORTH 0

Halftime: Hoban, 6-0. Goals: L. Mahoney (H) 4, M. Szijarto (H) 3, C. Jones (H), A. Mahoney (H). Assists: C. Jones (H) 2, Tonsing (H) 2, Brink (H), A. Szijarto (H). Shots on Goal: Hob., 15-5. Corner Kicks: Hob., 5-2. Saves: Rhoades (W) 5; Incarnato (H) 1, Mellon (H) 3. JV Score: Hoban, 2-1.

Records: Archbishop Hoban 10-0.

MANCHESTER 7, NORTHWEST 0

Halftime: Manchester, 7-0. Goals: King (M) 4, L. Gunsett (M) 2, Saikaly (M). Assists: Saikaly (M), King (M), L. Gunsett (M), M. Gunsett (M). Shots on Goal: Man., 24-1. Corner Kicks: Man., 9-1. Saves: Owsiany (NW) 9; Cox (M) 1.

Records: Manchester 9-1, 6-0.

FIRESTONE 8, NORTH 0

Halftime: Firestone, 1-0. Goals: Booker (F) 2, Roper (F) 2, Chivers (F), Grass (F), Davis (F), Bucklew (F). Assists: Chivers (F) 2, Booker (F), Reichlin (F). Shots on Goal: Fir., 23-1. Corner Kicks: 1-1. Saves: Rooney (F) 1; Etungano (N) 15.

Records: Firestone 3-3, 3-3; North 0-5, 0-5.

Schedule

Monday's Games

(All games at 7 p.m. unless noted)

CVCA at Fairless, 6 p.m.

Highland at Perry

Kent Roosevelt at Lake

Louisville at Alliance

Manchester at Tuslaw, 5 p.m.

New Philadelphia at St. Vincent-St. Mary, 7:30 p.m.

North Royalton at Shaker Heights, 5 p.m.

Rootstown at Tallmadge

St. Thomas Aquinas at Massillon

Triway at Northwest, 7:30 p.m.

Walsh Jesuit at Wadsworth

Westlake at Revere

CROSS COUNTRY

BOYS

Saturday's Results

HIGHLAND 18, COPLEY 53

(At Highland High School)

Individual Results: 1. McAdams (H) 17:06; 2. Hadler (H); Wood (C); 4. Warner (H); 5. Curtis (H); 6. DiMalanta (H); 7. Owens (H); 8. Webb (C); 9. Paulus (H); 10. Mullen (H).

CUYAHOGA VALLEY NATIONAL PARK INVITATIONAL

(At Kendall Hills, CVNP, Peninsula)

Team Results: 1. Woodridge 53; 2. Cle. St. Ignatius 57; 3. Mason 68; 4. Aurora 118; 5. Mason "B" 180; 6. Rocky River 188; 7. CVCA 285; 8. Keystone 294; 9. Woodridge "B" 320; 10. Brecksville 332; 11. Cle. St. Ignatius "B" 333; 12. Maplewood 335; 13. Nordonia 359; 14. West Holmes 375; 15. Cortland Lakeview 396; 16. Rocky River "B" 453; 17. Coventry 504; 18. Chippewa 523; 19. Bryan 537; 20. Rootstown 553; 21. Cle. St. Ignatius "C" 572; 22. Brecksville "B" 627; 23. Cuyahoga Heights 649; 24. Aurora "B" 650; 25. Mogadore 651; 26. Nordonia "B" 670; 27. Parma Heights Valley Forge 687; 28. Keystone "B" 794; 29. Archbishop Hoban "B" 954; 30. Bryan "B" 992; 31. Keystone "B" 995.

CAMBRIDGE INVITATIONAL

(At Cambridge High School)

Team Results: 1. Reynoldsburg 55; 2. Green 72; 3. Martins Ferry 101; 4. Belpre 106; 5. New Concord John Glenn 126; 6. Caldwell 232; 7. St. Clairsville 239; 8. Tusky Valley 245; 9. Dover 314; 10. Indian Valley 328; 11. Marietta 342; 12. Carrollton 356; 13. Wintersville Indian Creek 368; 14. Morgan 378; 15. Union Local 384; 16. Newark Catholic 385; 17. Cambridge 410; 18. Malvern 421; 19. Barnesville 438; 20. Sarahsville Shenandoah 493; 21. Licking Valley 525; 22. Claymont 633.

MIDWEST MEET OF CHAMPIONS

(AT Hilliard Bradley High School, Hilliard)

Varsity Section 2

Team Results: 1. Perrysburg 61; 2. Avon 92; 3. West Liberty Salem 96; 4. Hunting Valley University School 97; 5. Chardon 120; 6. St. Vincent-St. Mary 121; 7. Thornville Sheridan 130; 8. Tol. St. John's Jesuit 176; 9. Ashland 286.

MEDINA CROSS COUNTRY FESTIVAL

(At Ella Canavan Elementary School, Medina)

Team Results: 1. West Geauga 34; 2. Medina 85; 3. Mayfield 129; 4. Berea-Midpark 145; 5. Buckeye 153; 6. Black River 157; 7. Parma Normandy 159; 8. Cleveland Heights 180; 9. Parma Padua 234; 10. Parma Heights Holy Name 246; 11. Open Door Christian 260.

STARK COUNTY CHAMPIONSHIPS

(At GlenOak High School, Plain Twp.)

Division I

Team Results: 1. North Canton Hoover 61; 2. (tie) GlenOak 74, Louisville 74; 4. Lake 83; 5. Jackson 98; 6. Perry 99; 7. Alliance 212; 8. Canton McKinley 248; 9. Massillon 280.

Division II-III

Team Results: 1. Marlington 37; 2. East Canton 64; 3. Canton Central Catholic 72; 4. Tuslaw 94; 5. Minerva 124; 6. Fairless 154; 7. Northwest 195; 8. Lake Center Christian 203; 9. Sandy Valley 236.

GIRLS

Saturday's Results

CAMBRIDGE INVITATIONAL

(At Cambridge High School)

Team Results: 1. Green 50; 2. Marietta 126; 3. Dover 134; 4. Reynoldsburg 149; 5. Carrollton 179; 6. Tusky Valley 185; 7. Licking Valley 189; 8. Caldwell 237; 9. Barnesville 260; 10. Martins Ferry 280; 11. St. Clairsville 283; 12. New Lexington 287; 13. Buckeye Trail 292; 14. Indian Valley 304; 15. Malvern 335; 16. Newark Catholic 361; 17. Claymont 477; 18. Belpre 483; 19. Union Local 491; 20. Granville Christian Academy 513.

MIDWEST MEET OF CHAMPIONS

(AT Hilliard Bradley High School, Hilliard)

Varsity Section 2

Team Results: 1. Mason 33; 2. Perrysburg 70; 3. St. Vincent-St. Mary 71; 4. Chardon 95; 5. Lancaster 149; 6. Avon 152; 7. Ashland 185; 8. Thornville Sheridan 223.

MEDINA CROSS COUNTRY FESTIVAL

(At Ella Canavan Elementary School, Medina)

Team Results: 1. Medina 32; 2. Mayfield 36; 3. West Geauga 116; 4. Buckeye 126; 5. Cle. St. Joseph Academy 132; 6. Parma Heights Holy Name 145; 7. Berea-Midpark 192; 8. Parma Normandy 208; 9. Parma Padua 249.

STARK COUNTY CHAMPIONSHIPS

(At GlenOak High School, Plain Twp.)

Division I

Team Results: 1. Jackson 32; 2. North Canton Hoover 67; 3. Lake 73; 4. GlenOak 107; 5. Louisville 120; 6. Perry 132; 7. Alliance 219; 8. Canton McKinley 225.

Division II-III

Team Results: 1. Minerva 29; 2. Marlington 85; 3. Northwest 103; 4. Canton Central Catholic 111; 5. Sandy Valley 128; 6. East Canton 131; 7. Tuslaw 156; 8. Lake Center Christian 173.